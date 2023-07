Balade contée : « Si tu sabias çò que la nuech te pòrta… » – Contes et dires de la nuit en Limousin Eglise de Surdoux Surdoux Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Surdoux Balade contée : « Si tu sabias çò que la nuech te pòrta… » – Contes et dires de la nuit en Limousin Eglise de Surdoux Surdoux, 16 août 2023, Surdoux. Surdoux,Haute-Vienne .

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . EUR.

Eglise de Surdoux

Surdoux 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Briance Combade Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Surdoux Autres Lieu Eglise de Surdoux Adresse Eglise de Surdoux Ville Surdoux Departement Haute-Vienne Lieu Ville Eglise de Surdoux Surdoux

Eglise de Surdoux Surdoux Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/surdoux/