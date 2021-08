Les Villettes Eglise de Versilhac Haute-Loire, Les Villettes Eglise de style néo-romane Eglise de Versilhac Les Villettes Catégories d’évènement: Haute-Loire

Eglise de style néo-romane Eglise de Versilhac, 19 septembre 2021, Les Villettes. Eglise de style néo-romane

Eglise de Versilhac, le dimanche 19 septembre à 14:30 Construite en 1912, découvrez cette belle église et assistez à des explications sur la construction et la décoration de style contemporain (vitraux et sculptures de béton de Jean Paul Six) Eglise de Versilhac Le bourg, 43200 Yssingeaux Les Villettes Haute-Loire

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

