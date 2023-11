CONCERT DE NOËL PAR LA FRÉGATE Eglise de Ste Marie sur Mer Pornic, 17 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Concert de fin d’année donné par la Chorale La Frégate.



2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Eglise de Ste Marie sur Mer

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



End of the year concert given by the Chorale La Frégate.

Concierto de fin de curso a cargo del Coro La Frégate.

Jahresabschlusskonzert des Chores La Frégate.

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire