Cet évènement est passé CONCERT GRATUIT À L’ÉGLISE DE ST-ROMAIN DE DANGÉ ST-ROMAIN – LE 21/07 Église de St-Romain Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne CONCERT GRATUIT À L’ÉGLISE DE ST-ROMAIN DE DANGÉ ST-ROMAIN – LE 21/07 Église de St-Romain Dangé-Saint-Romain, 21 juillet 2023, Dangé-Saint-Romain. CONCERT GRATUIT À L’ÉGLISE DE ST-ROMAIN DE DANGÉ ST-ROMAIN – LE 21/07 Vendredi 21 juillet, 15h30 Église de St-Romain Concert gratuit Concert gratuit à Dangé St-Romain

VENDREDI 21 JUILLET 2023

de 15h30 à 16h30

à l’église de St-Romain Église de St-Romain Place St-Romain 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T15:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

2023-07-21T15:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Église de St-Romain Adresse Place St-Romain 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Lieu Ville Église de St-Romain Dangé-Saint-Romain

Église de St-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/