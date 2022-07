Visites libres et guidées de l’église de Saint-Rémy de Sillé 72140 église de St-Rémy-de-Sillé 72140 Saint-Rémy-de-Sillé Catégories d’évènement: Saint-Rémy-de-Sillé

Visites libres et guidées de l’église de Saint-Rémy de Sillé 72140 église de St-Rémy-de-Sillé 72140, 17 septembre 2022, Saint-Rémy-de-Sillé. Visites libres et guidées de l’église de Saint-Rémy de Sillé 72140 17 et 18 septembre église de St-Rémy-de-Sillé 72140 Visite libre de l’église le samedi 17 de 10h à 18h et le dimanche 18 de 10h à 15 h. Visites commentées le dimanche 18 entre 15h et 18h. église de St-Rémy-de-Sillé 72140 rue de Grasby Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire parking derrière l’église

06 45 88 06 72 visite libre et commentée de l’église romane classée monument historique construite à l’emplacement d’un temple romain et de de deux salles du Prieuré. Eléments remarquables: statue polychrome de Ste Catherine, bas-relief, et fonts baptismaux. Eglise romane classée monument historique, construite à l’emplacement d’un temple romain, et de deux salles du Prieuré. Statue polychrome de Sainte Catherine, bas-relief et fonts baptismaux remarquables.

