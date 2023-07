Visite de l’église de St Pierre en Vaux Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite de l'église de St Pierre en Vaux

Dimanche 17 septembre, 09h00

La fondation de l'église remonterait au 11ème siècle. Entourée de son cimetière, elle domine le village depuis le plateau où elle a été érigée.

A l'occasion de récents travaux de restauration, des fouilles ont mis à jour des vestiges antérieurs au 11ème siècle. De nombreuses sépultures dans des sarcophages de falun et de tuffeau remontent au Haut Moyen Age.

Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des sept voies
Saint-Pierre en Vaux, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

