Concert chorale Vox Vivace et musiques en Montravel Eglise de St Meard de Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon, 8 décembre 2023, Saint-Méard-de-Gurçon.

Saint-Méard-de-Gurçon,Dordogne

L’association Musiques en Montravel et la Chorale Vox Vivace organisent un concert le vendredi 8 décembre 2023, 19h30, à l’Église de Saint Méard de Gurçon.

Vox Vivace et Musiques en Montravel vous proposent pour la deuxième année consécutive un voyage dans les répertoires et les sonorités !

En première partie, la chorale de St Méard de Gurçon donnera un programme de chants du monde : Claude Nougaro, Jean-Sébastien Bach, Leonard Cohen, musiques des Balkans, chants spirituals, en bien d’autres encore !

Carte blanche au ténor Mathys Lagier pour la deuxième partie du concert. Se joindront à lui la flûtiste Marilou Viviez et le pianiste Romain Vaille pour un voyage autour de la flûte, du répertoire allemand (Jean-Sébastien Bach, Franz Schubert) à l’impressionnisme musical français (André Caplet, Maurice Ravel, Cécile Chaminade)..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Eglise de St Meard de Gurçon

Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Musiques en Montravel association and the Vox Vivace choir are organizing a concert on Friday December 8, 2023, 7:30pm, at the Church of Saint Méard de Gurçon.

For the second year running, Vox Vivace and Musiques en Montravel invite you on a journey through repertoires and sounds!

Opening the evening, the St Méard de Gurçon choir will perform a program of world music: Claude Nougaro, Johann Sebastian Bach, Leonard Cohen, Balkan music, spirituals and much more!

Carte blanche to tenor Mathys Lagier for the second half of the concert. He will be joined by flutist Marilou Viviez and pianist Romain Vaille for a journey around the flute, from the German repertoire (Johann Sebastian Bach, Franz Schubert) to French musical impressionism (André Caplet, Maurice Ravel, Cécile Chaminade).

La asociación Musiques en Montravel y el coro Vox Vivace organizan un concierto el viernes 8 de diciembre de 2023, a las 19.30 h, en la iglesia Saint Méard de Gurçon.

Por segundo año consecutivo, Vox Vivace y Musiques en Montravel le harán viajar a través de diferentes repertorios y sonidos

En la primera parte, el coro de Saint Méard de Gurçon interpretará un programa de músicas del mundo: Claude Nougaro, Johann Sebastian Bach, Leonard Cohen, músicas balcánicas, espirituales… ¡y mucho más!

El tenor Mathys Lagier tendrá carta blanca para la segunda parte del concierto. Le acompañarán la flautista Marilou Viviez y el pianista Romain Vaille para un viaje en torno a la flauta, desde el repertorio alemán (Johann Sebastian Bach, Franz Schubert) hasta el impresionismo musical francés (André Caplet, Maurice Ravel, Cécile Chaminade).

Der Verein Musiques en Montravel und der Chor Vox Vivace organisieren ein Konzert am Freitag, den 8. Dezember 2023, 19.30 Uhr, in der Kirche von Saint Méard de Gurçon.

Vox Vivace und Musiques en Montravel bieten Ihnen im zweiten Jahr in Folge eine Reise durch die Repertoires und Klänge an!

Im ersten Teil wird der Chor von St Méard de Gurçon ein Programm mit Liedern aus aller Welt darbieten: Claude Nougaro, Johann Sebastian Bach, Leonard Cohen, Balkanmusik, Spirituals und viele andere!

Der zweite Teil des Konzerts wird vom Tenor Mathys Lagier bestritten. Gemeinsam mit ihm werden die Flötistin Marilou Viviez und der Pianist Romain Vaille eine Reise rund um die Flöte unternehmen, die vom deutschen Repertoire (Johann Sebastian Bach, Franz Schubert) bis zum französischen musikalischen Impressionismus (André Caplet, Maurice Ravel, Cécile Chaminade) reicht.

