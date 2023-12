Cet évènement est passé Ensemble vocal croq’notes Eglise de Séderon Séderon Catégories d’Évènement: Drôme

Séderon Ensemble vocal croq’notes Eglise de Séderon Séderon, 17 décembre 2023, Séderon. Séderon Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 L’Ensemble Vocal Croq’notes donnera un concert le Dimanche 17 décembre à 16h à l’église de Séderon.

Eglise de Séderon

Séderon 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

