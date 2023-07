Le Christ en croix à travers les siècles Eglise de Savennières Savennières Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Savennières Le Christ en croix à travers les siècles Eglise de Savennières Savennières, 16 septembre 2023, Savennières. Le Christ en croix à travers les siècles 16 et 17 septembre Eglise de Savennières Exposition temporaire sur les représentations du Christ en croix à travers les siècles.

Fête des vendanges et vente de vin de Savennières le dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h

Dégustation des vins de Savennières de 11h30 à 12h Eglise de Savennières Place de l’église 49170 Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

