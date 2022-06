ÉGLISE DE SAUVIAN – CONCERT JC BORELLY & SA TROMPETTE D’OR Sauvian, 4 août 2022, Sauvian.

ÉGLISE DE SAUVIAN – CONCERT JC BORELLY & SA TROMPETTE D’OR

place de l’église Sauvian Hérault

2022-08-04 – 2022-08-04

Sauvian

Hérault

Concert de Jean-Claude Borelly, l’un des plus grands trompettistes du monde, aux 22 disques d’or et plus de 15 millions d’albums vendus.

Les plus grands titres, sublimés par la trompette d’Or du grand musicien, résonneront dans l’église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien : Piaf, Adagio d’Albinoni, Ave Maria, Amstrong, Happy Days, Aïda…

Points de vente :

Tabac Magnoni – rue de la Tour- 04 67 32 28 54

Presse Carbasse – avenue Paul Vidal – 09 65 13 82 26

Mme Belmonte – 06 62 15 33 35

Et sur place avant le concert.

Plusieurs points de vente des places.

Sauvian

