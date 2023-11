Concert de Noël > Joker Jazz Band Eglise de Saultchevreuil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 10 décembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Concert de Noël, avec le Joker Jazz Band de l’école de musique La Clé de Sol. Musique populaire et Jazz2

Avec le concours de l’association de Sauvegarde des Eglises de Saint Pierre du Tronchet de Saultchevreuil.

Le dimanche 10 décembre à 15h30, à l’église de Saultchevreuil..

2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Eglise de Saultchevreuil

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Christmas concert, with the Joker Jazz Band from La Clé de Sol music school. Popular music and Jazz2

With the support of the Association de Sauvegarde des Eglises de Saint Pierre du Tronchet de Saultchevreuil.

Sunday, December 10, 3:30pm, Saultchevreuil church.

Concierto de Navidad con la Joker Jazz Band de la escuela de música La Clé de Sol. Música popular y Jazz2

Con el apoyo de la Association de Sauvegarde des Eglises de Saint Pierre du Tronchet de Saultchevreuil.

Domingo 10 de diciembre a las 15.30 h, en la iglesia de Saultchevreuil.

Weihnachtskonzert mit der Joker Jazz Band der Musikschule La Clé de Sol. Volksmusik und Jazz2

Mit Unterstützung der Association de Sauvegarde des Eglises de Saint Pierre du Tronchet in Saultchevreuil.

Am Sonntag, den 10. Dezember um 15.30 Uhr in der Kirche von Saultchevreuil.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villedieu-les-Poêles