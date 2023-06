Fête de la musique > Joker Jazz Band Eglise de Saultchevreuil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 25 juin 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Fête de la musique, avec le Joker Jazz Band de l’école de musique La Clé de Sol.

à 16h30, à l’église de Saultchevreuil..

2023-06-25 à 16:30:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Eglise de Saultchevreuil

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Fête de la musique, with the Joker Jazz Band from La Clé de Sol music school.

4.30pm, Saultchevreuil church.

Fiesta de la música, con la Joker Jazz Band de la escuela de música La Clé de Sol.

16.30 h, iglesia de Saultchevreuil.

Fête de la musique, mit der Joker Jazz Band der Musikschule La Clé de Sol.

um 16:30 Uhr in der Kirche von Saultchevreuil.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche