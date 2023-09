Récital voix et piano Eglise de Saubusse Saubusse, 7 octobre 2023, Saubusse.

Saubusse,Landes

Le pianiste Guillem Aubry (chef de chant à l’Académie de l’Opéra de Paris et à l’Académie Jaroussky) et Robert Expert, contre-ténor dont la voix a résonné sur les plus grandes scènes (Opéra Bastille, Bolchoï, Scala…) donneront un programme inédit en Nouvelle Aquitaine..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:30:00. EUR.

Eglise de Saubusse Place Eugénie Desjobert

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pianist Guillem Aubry (conductor at the Académie de l’Opéra de Paris and the Académie Jaroussky) and Robert Expert, countertenor whose voice has resounded on the greatest stages (Opéra Bastille, Bolshoi, Scala…) will perform a program never before heard in New Aquitaine.

El pianista Guillem Aubry (director de orquesta en la Academia de la Ópera de París y en la Academia Jaroussky) y Robert Expert, contratenor cuya voz ha resonado en los más grandes escenarios (Ópera Bastilla, Bolshoi, Scala…) interpretarán un programa inédito en Nueva Aquitania.

Der Pianist Guillem Aubry (Gesangsleiter an der Akademie der Pariser Oper und der Jaroussky-Akademie) und Robert Expert, ein Countertenor, dessen Stimme auf den größten Bühnen (Bastille-Oper, Bolschoi, Scala…) erklang, werden ein in der Nouvelle Aquitaine noch nie dagewesenes Programm aufführen.

