Concert du groupe vocal A contrario Samedi 16 septembre, 17h00 Église de Santilly Participation libre

Le programme « sérieux» de ce concert à l’église de Santilly rassemble, au gré de notre humeur et de nos envies, des œuvres de compositeurs et d’époques variées, des mélodies connues de tous et des pièces plus « savantes ».

La recette de la programmation restant comme toujours le plaisir et le partage, nous y glisserons quelques-uns de nos ingrédients musicaux incontournables : une solide base de pièces sacrées, une poignée de chants traditionnels, un soupçon de mélodies françaises, et, pour la légèreté, une pincée de swing, toujours.

Dans le programme 2023 : Schuman, Berio, Markovitch, des traditionnels divers….et un arc-en-ciel.

Plus d’info:https://www.facebook.com/A-Contrario-341868739479540

Église de Santilly 71460 Santilly Santilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.facebook.com/A-Contrario-341868739479540 »}] Église romane de Santilly sous le vocable de Saint-Victor. accès par voirie communale, église de plein pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

© A contrario