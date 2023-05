Découvrez cette église dédiée à saint Hilaire Église de Salon-la-Tour Salon-la-Tour Catégories d’Évènement: Corrèze

Salon-la-Tour Découvrez cette église dédiée à saint Hilaire Église de Salon-la-Tour, 16 septembre 2023, Salon-la-Tour. Découvrez cette église dédiée à saint Hilaire 16 et 17 septembre Église de Salon-la-Tour Gratuit. Entrée libre. Pascale, la secrétaire des Amis de Salon-la-Tour, vous attend à 14h30 pour vous faire découvrir cette grande église dédiée à saint Hilaire, reconstruite à la fin du XIXe siècle, et possédant des vitraux signés Saint Blancat. Église de Salon-la-Tour Impasse du presbytère, 19510 Salon-la-Tour Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 29 98 19 93 L’église a été reconstruite à la fin du XIXe siècle sur l’emplacement de l’ancienne datant du Moyen Âge. Le portail ouest en ogive orné de colonnes a été conservé lors de la reconstruction. Les vitraux ont été réalisés par saint Blancat. Parking sur place, autoroute A20 sorties 43 et 44. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©Danielle Roux Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Salon-la-Tour Autres Lieu Église de Salon-la-Tour Adresse Impasse du presbytère, 19510 Salon-la-Tour Ville Salon-la-Tour Departement Corrèze Lieu Ville Église de Salon-la-Tour Salon-la-Tour

Église de Salon-la-Tour Salon-la-Tour Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-la-tour/

Découvrez cette église dédiée à saint Hilaire Église de Salon-la-Tour 2023-09-16 was last modified: by Découvrez cette église dédiée à saint Hilaire Église de Salon-la-Tour Église de Salon-la-Tour 16 septembre 2023 Église de Salon-la-Tour Salon-la-Tour Salon-la-Tour

Salon-la-Tour Corrèze