Vue panoramique depuis le sommet du clocher : découvrez Rodez et sa campagne environnante 16 et 17 septembre Église de Sainte-Radegonde Gratuit. Sur inscription. Ascension de 300 marches. La visite est déconseillée aux personnes sujettes au vertige.

Cette visite vous conduira jusqu’en haut du clocher où vous profiterez d’un superbe panorama sur Rodez et la campagne alentour.

L'église fortifiée du XIVe siècle est un remarquable édifice ceinturé de trois tours. La première tour, le clocher, est un donjon carré abritant les cloches et surmonté d'une salle. Sa flèche conique, recouverte de Lauze, ajoute à son charme. La tour nord, la plus imposante des trois, atteint une hauteur de 29,5 mètres et se termine par un dôme. Quant à la tour sud, la plus petite, elle est ornée de mâchicoulis et coiffée d'une toiture moderne.

À l’intérieur, l’église suit un schéma classique orienté, comprenant une nef, un chœur, deux chapelles et une abside. Les vitraux du XIXe siècle dépeignent certains des miracles attribués à Sainte-Radegonde, tandis que les fresques du XIIe siècle offrent un témoignage artistique précieux.

Cette église est un véritable joyau architectural, chargé d’histoire et de beauté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

