Visite guidée d’une église romane du XIIe siècle Église de Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix, 16 septembre 2023, Carcarès-Sainte-Croix.

Visite guidée d’une église romane du XIIe siècle Samedi 16 septembre, 14h00 Église de Sainte-Croix Gratuit. Sur inscription.

Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets architecturaux et les récits qui animent chaque pierre de cet édifice.

Église de Sainte-Croix 6000 route de Carcarès-Ste-Croix, 40400 Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 70 23 13 24 [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 73 39 98 »}] Église romane du XIIe siècle, à nef unique et abside, elle est augmentée d’un collatéral et de porches à l’époque moderne.

C’est une église dite « castrale » car elle est rattachée au château de la Baronnie installé à proximité sur sa motte féodale. Parking. Toilettes. Accès en voiture, vélo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©office de tourisme pays tarusate