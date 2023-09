Assistez à un concert de gospel à l’église Église de Saint-Vivien-de-Médoc Saint-Vivien-de-Médoc, 17 septembre 2023, Saint-Vivien-de-Médoc.

Assistez à un concert de gospel à l’église Dimanche 17 septembre, 17h00 Église de Saint-Vivien-de-Médoc Gratuit. Entrée libre. Participation au chapeau.

Assistez à un concert de Gospels à l’église de Saint-Vivien-de-Médoc dont l’abside est classée au titre des Monuments historiques depuis 1862. Le concert sera animé par cinq musiciens du groupe Music’Calmant.

Église de Saint-Vivien-de-Médoc Cours du docteur Jacques Noël, 33590 Saint-Vivien de Médoc- Saint-Vivien-de-Médoc 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 07 48 86 18 L’église de Saint-Vivien de Médoc a été construite au XIIe siècle. Les chapiteaux l’arc triomphal et l’abside datent de cette époque. La nef et les bas-côtés datent du XIXe siècle et le clocher, détruit lors de la dernière guerre, a été construit en 1956. L’abside est classée au titre des Monument historique depuis 1862 ; l’ensemble a été inscrit en 2008. Parking sur la place de l’église.

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

