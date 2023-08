Un concert de la chorale « La Muse Chœur de Candas » vous attend dans cette chapelle Église de Saint-Victor Saint-Victor-et-Melvieu Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Victor-et-Melvieu Un concert de la chorale « La Muse Chœur de Candas » vous attend dans cette chapelle Église de Saint-Victor Saint-Victor-et-Melvieu, 17 septembre 2023, Saint-Victor-et-Melvieu. Un concert de la chorale « La Muse Chœur de Candas » vous attend dans cette chapelle Dimanche 17 septembre, 16h00 Église de Saint-Victor Gratuit. Entrée libre. C​oncert fantaisie, chants sacrés et chant du monde vous attendent à ce concert de la chorale « La Muse Chœur de Candas » en la Chapelle Notre-Dame-du-Désert à Saint-Victor-et-Melvieu. Un cadre magnifique sur un éperon rocheux. Église de Saint-Victor Place du château, 12400 Saint-Victor-et-Melvieu Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie 06 30 48 06 25 http://www.escapadedesraspes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Chorale La Muse Chœur

