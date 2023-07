Venez découvrir la peinture murale restaurée de cette église ! Église de Saint-Vaize Saint-Vaize, 17 septembre 2023, Saint-Vaize.

Présentation d’une peinture murale restaurée (XVIIe siècle) représentant l’Assomption de la Vierge. Par C. Barbier, conservateur départemental des antiquités et objets d’art.

Ensuite, profitez d’une visite exceptionnelle de la chapelle privée du Prieuré, abritant une autre peinture murale du même artiste.

Église de Saint-Vaize Rue du Baptistère, 17100 Saint-Vaize Saint-Vaize 17100 La Planche Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Situé sur des propriétés privées, le site du prieuré de Saint-Vaize domine la Charente et le ruisseau de Rochefollet. Grâce à sa position légèrement surélevée et ses protections naturelles, il s’est avéré propice à l’occupation humaine. Mis à part une période de vide constatée par les archéologues entre le IIe et le IVe siècle, cet endroit a été habité depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

Un établissement monastique, encore peu connu, s’est installé ici dès le haut Moyen Âge, sur le site présumé d’une villa gallo-romaine, qui serait également le lieu de sépulture de saint Vaize. Vers 1137, le prieuré de Celles (Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres), qui était sous la dépendance de l’abbaye de Lesterps (Charente), a été élevé au rang d’abbaye, toujours de l’ordre de saint Augustin. Le prieuré de Saint-Vaize est alors intégré à ses possessions. Le prieur-curé est resté le seigneur temporel de la paroisse jusqu’à la Révolution.

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

