LE CONCERT DES OISEAUX – Ensemble La Rêveuse Eglise de Saint-Symphorien, 2 avril 2023, Montrevault-sur-Èvre. LE CONCERT DES OISEAUX – Ensemble La Rêveuse Dimanche 2 avril 2023, 16h30 Eglise de Saint-Symphorien

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass’ Famille 35€

Le chant des oiseaux inspire les musiciens depuis la nuit des temps Eglise de Saint-Symphorien Place de l’Eglise, La Boissière-sur-Evre La Boissière-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire Florence Bolton et Benjamin Perrot, les deux têtes chercheuses de l’ensemble La Rêveuse, ont mené l’enquête parmi les partitions de la fin de l’ère baroque. Ils en ont rapporté quelques splendeurs, comme l’admirable prélude « The Birds » dans l’œuvre « The Fairy Queen » de Purcell.

Mais aussi tout un programme où l’on redécouvre la nature, à travers le coucou, facile à imiter, le poétique rossignol de Couperin, qui chante l’amour comme personne, ou encore des volatiles plus quotidiens, comme la poule, souvent croquée avec humour.

Ce répertoire est aussi l’occasion de découvrir des instruments rares aux noms étrangers comme le flageolet d’oiseau, le pardessus de viole ou encore le théorbe.

Avec la particiption des écoles de musique du Val d’Èvre de Montrevault-sur-Èvre et Mélodie d’Orée-d’Anjou.

