Visite guidée par l'association du patrimoine Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze, 16 septembre 2023

Visite guidée par l’association du patrimoine 16 et 17 septembre Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée par l’association ASSOCEP le 16 à 11h , le 17 à 11h et à 15h.

Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 06 31 »}] L’église gothique des XVe et XVIe siècles est classée au titre des Monuments historiques depuis 1974. Construite en briques, elle est bâtie sur le plan languedocien : nef unique flanquée de six chapelles, abside à cinq pans et clocher-porche flanqué de la chapelle des fonds baptismaux. Sur une base carrée, elle s’élève sur trois étages polygonaux dont les deux derniers sont pourvus chacun de seize baies en tiers-points à remplage, encadrées de colonnettes.

Saint-Sulpice-sur-Lèze est intégré à l’intercommunalité du Volvestre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

