Visitez librement cette majestueuse église gothique 16 et 17 septembre Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir l’église classée au titre des Monuments historiques et le village, dont sa bastide du XIIIe siècle.

Avec son clocher octogonal orné de baies en tiers-point en mitres sculptées et son architecture languedocienne, l’église de Saint-Sulpice est un élément central du patrimoine architectural de la région. Elle contient plusieurs éléments remarquables tels que la Vierge au Pilier, les Fonts baptismaux, des tableaux représentant des scènes d’époque.

Le village, bastide construite par les hospitaliers au XIIIe siècle, se caractérise par la présence de nombreux couverts, autour de la place de la mairie et dans les rues du centre. Plusieurs hôtels particuliers démontrent la richesse de ce village pendant les diverses périodes de l’histoire.

Les visites seront :

. libre le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h.

. commentée le samedi à 14h30.

Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie L’église gothique des XVe et XVIe siècles est classée au titre des Monuments historiques depuis 1974. Construite en briques, elle est bâtie sur le plan languedocien : nef unique flanquée de six chapelles, abside à cinq pans et clocher-porche flanqué de la chapelle des fonds baptismaux. Sur une base carrée, elle s’élève sur trois étages polygonaux dont les deux derniers sont pourvus chacun de seize baies en tiers-points à remplage, encadrées de colonnettes.

