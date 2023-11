Concert de clarinettes Eglise de Saint-Sulpice-de-Guilleragues Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 10 décembre 2023, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Saint-Sulpice-de-Guilleragues,Gironde

Concert de clarinettes dans L’Eglise de Saint-Sulpice-de-Guilleragues: Mozart, Korsakov, Canon de Pachelbel, Musiques du monde..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:30:00. EUR.

Eglise de Saint-Sulpice-de-Guilleragues

Saint-Sulpice-de-Guilleragues 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Clarinet concert in the Church of Saint-Sulpice-de-Guilleragues: Mozart, Korsakov, Pachelbel’s Canon, World Music.

Concierto de clarinete en la iglesia de Saint-Sulpice-de-Guilleragues: Mozart, Korsakov, Canon de Pachelbel, músicas del mundo.

Klarinettenkonzert in der Kirche von Saint-Sulpice-de-Guilleragues: Mozart, Korsakov, Kanon von Pachelbel, Weltmusik.

