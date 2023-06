Visite libre de l’église Saint-Sulpice Église de Saint-Sulpice de Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville Catégories d’Évènement: Eure

Saint-Sulpice-de-Grimbouville Visite libre de l’église Saint-Sulpice Église de Saint-Sulpice de Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville, 16 septembre 2023, Saint-Sulpice-de-Grimbouville. Visite libre de l’église Saint-Sulpice 16 et 17 septembre Église de Saint-Sulpice de Grimbouville La commune de saint-sulpice-de-Grimbouville propose une visite de son église le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h. Église de Saint-Sulpice de Grimbouville Le bourg, 27210 Saint-Sulpice de Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie 02 32 57 72 10 http://www.beuzeville-tourisme.com Elle est éclairée au nord par un archère qui atteste son origine. Elle doit son nom à Saint-Suplice le Pieux qui après avoir été le chapelai du roi des Francs Clotaire II, fut élu évêque de Bourges vers 625. Le choix du patron est une preuve de l’ancienneté de la commune. L’archaïsme de la cuve des fonds baptismaux déposée sous le porche, confirme cette présomption. On peut en effet la dater de la fin du VIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

