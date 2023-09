Cet évènement est passé Visite guidée de l’église Église de Saint-Siméon Saint-Siméon Catégories d’Évènement: Saint-Siméon

Seine-et-Marne Visite guidée de l’église Église de Saint-Siméon Saint-Siméon, 16 septembre 2023, Saint-Siméon. Visite guidée de l’église 16 et 17 septembre Église de Saint-Siméon Entrée libre, visites sans rendez-vous Venez découvrir votre église pendant une visite guidée ou libre. Pour accompagner votre visite nous avons composé un florilège des faits connus et moins connus de l’histoire de votre église, des histoires derrière les décorations, des anecdotes et des contemplations. Église de Saint-Siméon Avenue du Grand Morin 77169 Saint Siméon Saint-Siméon 77169 Seine-et-Marne Île-de-France 0033164044493 Parking disponible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Saskia Goemans

Détails

Catégories d'Évènement:
Saint-Siméon, Seine-et-Marne

Lieu
Église de Saint-Siméon

Adresse
Avenue du Grand Morin 77169 Saint Siméon

Ville
Saint-Siméon

Departement
Seine-et-Marne

