Saint-Siffret Découvrez une église du XIIe siècle en visite libre Église de Saint-Siffret Saint-Siffret, 16 septembre 2023, Saint-Siffret. Découvrez une église du XIIe siècle en visite libre 16 et 17 septembre Église de Saint-Siffret Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’église de Saint-Siffret, une église du XIIe siècle, en visite libre. Église de Saint-Siffret Rue de l’Eglise, 30700 Saint-Siffret Saint-Siffret 30700 Gard Occitanie Église romane du XIIe siècle avec une nef en berceau et une abside en cul-de-four. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

