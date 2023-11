Concert de Noël Eglise de Saint-Savournin Saint-Savournin Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Savournin Concert de Noël Eglise de Saint-Savournin Saint-Savournin, 17 décembre 2023, Saint-Savournin. Saint-Savournin,Bouches-du-Rhône Chœur « Voix en sol mineur » dirigé par Elisabeth Aubert.

2023-12-17 17:30:00 fin : 2023-12-17 . .

Eglise de Saint-Savournin

Saint-Savournin 13119 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Voix en sol mineur » choir directed by Elisabeth Aubert Coro « Voix en sol mineur » dirigido por Elisabeth Aubert Ch?ur « Voix en sol mineur » unter der Leitung von Elisabeth Aubert

