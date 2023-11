Ma Région Virtuose à l’Ile d’Yeu Eglise de Saint Sauveur L’Île-d’Yeu, 4 mai 2024, L'Île-d'Yeu.

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 4 MAI 2024

21h00 – Eglise de Saint-Sauveur (45′) – 6€

Salga la luna duo guitare et saxophone

Salga la luna (“Que la lune se lève”), c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou, dont l’un a grandi dans l’univers de la chanson et du rock alternatif, et l’autre dans celui du classique, du jazz et de la musique balkanique. Composée de mélodies épurées, parfois teintées de sonorités flamencas, leur musique vous emmène là où vous aurez envie de vous laisser aller…

BILLETTERIE

Ouverture à l’Office de tourisme de l’Ile-d’Yeu, en avril et mai.

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le dimanche de 10h à 12h30.

Office de tourisme de l’Île-d’Yeu – rue du Marché – 85350 l’Île-d’Yeu

Tél : 02 51 58 32 58

Eglise de Saint Sauveur Place de l’Église 85350 l’Ile d’Yeu L’Île-d’Yeu 85350 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T21:00:00+02:00 – 2024-05-04T21:45:00+02:00

