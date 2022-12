La Folle Journée en région à L’Ile d’Yeu Eglise de Saint Sauveur L'Île-d'Yeu Catégories d’évènement: L'Île-d'Yeu

La Folle Journée en région à L’Ile d’Yeu Eglise de Saint Sauveur, 6 mai 2023, L'Île-d'Yeu. La Folle Journée en région à L’Ile d’Yeu Samedi 6 mai 2023, 21h00 Eglise de Saint Sauveur

Tarif : 6€ / Cf. rubrique BILLETTERIE

Tout le programme et les infos billetterie de la Folle Journée en région 2023 à L’Ile d’Yeu handicap visuel vi Eglise de Saint Sauveur Place de l’Église 85350 l’Ile d’Yeu L’Île-d’Yeu 85350 Vendée Pays de la Loire Astrig Siranossian violoncelle

Emmanuel Rossfelder guitare Schubert : Sonate Arpeggione D. 821

Schubert : Chant du cygne D. 957, extraits (Ständchen, Am Meer)

Schubert : Ave Maria

Schubert : Moment musical en fa mineur opus 94 n°3 D. 780 BILLETTERIE Ouverture à l’Office de tourisme de l’Île-d’Yeu, en avril et mai du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 12h30. Office de tourisme de l’Île-d’Yeu – rue du Marché

85350 l’Île-d’Yeu

Tél : 02 51 58 32 58

