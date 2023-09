Conférence – La table d’or de la cathédrale Saint-Étienne de Sens Église de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain, 16 septembre 2023, Sépeaux-Saint Romain.

La table d’or de la cathédrale Saint-Étienne de Sens.

Une lecture inédite d’après le dessin de Charles Nicolas Lambinet.

Qu’était la Table d’or de la cathédrale de Sens ? Que représentait-elle ? Quelle période a vu naître cette merveille ? Quelle a été son existence au cours des siècles ? Autant d’interrogations qui seront abordées lors de la conférence sur cette splendide orfèvrerie détruite en 1760, proposant un éclairage nouveau sur l’objet mythique.

Église de Saint-Romain-le-Preux Route des Cholets 89116 Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain 89116 Saint-Romain-le-Preux Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0631835527 http://www.patrimoineetpartage.fr Visite commentée par l’association Patrimoine & Partage.

L’église est située un peu à l’écart du village, encore entourée de son ancien cimetière. Elle n’était à l’origine qu’une chapelle reliée au monastère de Preux par le chemin des Morts. Les piliers sont construits avec le même grès, rare dans la région, que l’on retrouve aux quatre pans du monastère de Preux. D’après certains archéologues, seuls les Romains savaient travailler une roche d’une telle dureté et c’est peut-être là un des mystères du « Vieux château » de la forêt d’Argent puisqu’il aurait été démoli pour reconstruire Preux à cette époque. Le reste de cette petite construction est en silex. Son portail unique et cintré datant du XIIe siècle est encadré de deux petites colonnes et précédé d’un porche en charpente (un caquetoire) d’un effet assez pittoresque. Quelques lancettes du XIIIe siècle sont également à remarquer. À l’intérieur, une seule nef voûtée lambrissée en bois est dominée par un clocher en ardoise.

