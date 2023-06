Randonnée à Sépeaux-Saint-Romain (89) Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain Sépeaux-Saint Romain Catégories d’Évènement: Sépeaux-Saint Romain

Yonne Randonnée à Sépeaux-Saint-Romain (89) Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain, 24 juin 2023, Sépeaux-Saint Romain. Randonnée à Sépeaux-Saint-Romain (89) Samedi 24 juin, 20h00 Eglise de Saint-Romain-le-Preux Entrée libre Inspiré du thème des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous êtes conviés à venir découvrir l’église de Saint-Romain et l’église de Sépeaux lors d’une randonnée de 8km qui les liera à travers la campagne Icaunaise. Nous vous attendons nombreux ! Eglise de Saint-Romain-le-Preux route des chollets – Sépeaux-Saint-Romain Sépeaux-Saint Romain 89116 Saint-Romain-le-Preux Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 83 55 27 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoineetpartage89@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00 Sépeaux-Saint-Romain randonnée Patrimoine & Partage Détails Catégories d’Évènement: Sépeaux-Saint Romain, Yonne Autres Lieu Eglise de Saint-Romain-le-Preux Adresse route des chollets - Sépeaux-Saint-Romain Ville Sépeaux-Saint Romain Departement Yonne Lieu Ville Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain

Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sepeaux-saint romain/

Randonnée à Sépeaux-Saint-Romain (89) Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain 2023-06-24 was last modified: by Randonnée à Sépeaux-Saint-Romain (89) Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain 24 juin 2023