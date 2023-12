CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE ENTRE VIENNE ET CREUSE Église de SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE ENTRE VIENNE ET CREUSE Église de SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain, 17 décembre 2023 15:00, Dangé-Saint-Romain. CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE ENTRE VIENNE ET CREUSE Dimanche 17 décembre, 16h00 Église de SAINT-ROMAIN La Chorale « Entre Vienne et Creuse »

présente leur concert de Noël

Dimanche 17 Décembre 2023

à 16h en l’église de St-Romain

à DANGÉ ST-ROMAIN Église de SAINT-ROMAIN Place St Romain – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:30:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:30:00+01:00 Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Code postal 86220 Lieu Église de SAINT-ROMAIN Adresse Place St Romain - 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Lieu Ville Église de SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain Latitude 46.936226 Longitude 0.597443 latitude longitude 46.936226;0.597443

Église de SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/