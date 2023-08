Visite guidée du village de Saint-Pierreville Église de Saint-Pierre-aux-Liens Saint-Pierreville Catégories d’Évènement: Ardèche

Visite guidée du village de Saint-Pierreville
Dimanche 17 septembre, 14h30
Église de Saint-Pierre-aux-Liens

Saint-Pierreville comptait à la fin du XIXe siècle plus de 2000 habitants ! Une vraie fourmilière, occupée à façonner les pentes pour vivre en autarcie, à développer l'industrie des moulinages de soie, à gérer l'eau, à rendre ce pays de montagne accessible par l'aménagement de voies carrossables. Un travail de titan et une ingéniosité remarquable mise en oeuvre par nos ancêtres pour apprivoiser ce pays de pente longtemps considéré comme inaccessible… Nous vous invitons à découvrir l'histoire et le patrimoine de ce village à travers la vie des hommes qui l'ont habité !

L'église est dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens (délivrance de Saint-Pierre par des anges).

