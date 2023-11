Concert : Kontari – Coro Landarbaso Eglise de Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle, 3 décembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Le Choeur « Kontari » nous interprétera un splendide répertoire pour nous préparer au temps de l’Avent et des fêtes de fin d’année. Vous serez toutes et tous éblouis par la la qualité des voix et le professionnalisme de cette cinquantaine d’enfants âgés de 8 à 14 ans..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:45:00. .

Eglise de Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Kontari » choir will perform a splendid repertoire to prepare us for Advent and the festive season. You’ll be dazzled by the quality of the voices and the professionalism of these fifty children aged 8 to 14.

El coro « Kontari » interpretará un espléndido repertorio para prepararnos para el Adviento y las fiestas. Te sorprenderá la calidad de las voces y la profesionalidad del medio centenar de niños, de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años.

Der Chor « Kontari » wird uns ein prächtiges Repertoire darbieten, um uns auf die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage vorzubereiten. Sie werden von der Qualität der Stimmen und der Professionalität der 50 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren begeistert sein.

