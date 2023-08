Concert Guillermain Opus 17 par l’ensemble La Française Eglise de Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains, 16 septembre 2023, Saint-Gervais-les-Bains.

Concert Guillermain Opus 17 par l’ensemble La Française Samedi 16 septembre, 17h30 Eglise de Saint-Nicolas de Véroce entrée libre

A l’occasion des Journées du patrimoine, et pour célébrer les 250 ans de la mort de Guillemain, l’ensemble la Française propose de découvrir ce très bel opus 17 à travers un concert de musique baroque

Avec Telemann, Boismortier ou encore Quentin, Guillemain est donc un des compositeurs baroques qui dessine les prémices de ce nouveau genre, le quatuor, qui connaitra un formidable essor à l’époque classique et romantique.

Dans cette musique fusionnent la science des affects, du contraste et du mouvement propre au baroque mais également toute la fantaisie, la légèreté et le raffinement de l’art rocaille, période de prédilection de l’ensemble.

Quatuor La Française avec : Aude Lestienne, Traverso, Shiho Ono , Violon,Kaori Uemura, Viole de gambe, Jean-Baptiste Valfré Violoncelle, Kazuya Gunji Clavecin

Eglise de Saint-Nicolas de Véroce route de saint-nicolas 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Ensemble la Française – Concert