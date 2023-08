Découverte du patrimoine Eglise de Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Nazaire-sur-Charente Découverte du patrimoine Eglise de Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire-sur-Charente. Découverte du patrimoine Samedi 16 septembre, 11h00 Eglise de Saint Nazaire sur Charente Gratuit. Entrée libre. Pour prendre connaissance des festivités du 16 septembre, retrouvez les informations sur le site internet de la mairie et la page Facebook de la ville. La déambulation débutant devant l’église Saint-Nazaire vous emmène à la découverte du patrimoine situé en hauteur du bourg de Saint-Nazaire : l’église, la prison et les deux sources qui approvisionnaient la Fontaine Royale de Lupin, située le long de la Charente en contrebas de la ville. Cette eau alimentait les vaisseaux quittant l’arsenal de Rochefort pour la haute mer.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune célébrera son patrimoine le 16 septembre, ainsi que le lancement de la restauration de l’église. Eglise de Saint Nazaire sur Charente 17780 Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0677991603 https://www.saintnazairesurcharente.fr/ https://www.facebook.com/saint.nazaire.sur.charente/ Déambulation à la découverte du patrimoine du Bourg.

Départ devant l’Eglise, la Prison, la Fontaine de Fontpourry et la Fontaine des Morts.

Durée du circuit : 40 minutes.

Quizz pour les enfants distribué au départ.

Accès facile. Possibilité PMR. Stationnement possible sur le pré devant la mairie. Accés par bus, réseau R’bus ligne F Rochefort/Port des Barques, arrêt Mairie de Saint Nazaire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Association culture et patrimoine à Saint-Nazaire sur Charente Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Nazaire-sur-Charente Autres Lieu Eglise de Saint Nazaire sur Charente Adresse 17780 Saint Nazaire sur Charente Ville Saint-Nazaire-sur-Charente Departement Charente-Maritime Lieu Ville Eglise de Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente latitude longitude 45.936667;-1.051667

Eglise de Saint Nazaire sur Charente Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire-sur-charente/