Pour les Journées européennes du patrimoine, l'église de Saint-Michel-de-Lanès vous propose d'assister à un concert : « Stabat Mater de Pergolèse ».

Samedi 16 septembre, 16h00

Composé d’extraits de plusieurs concertos de Vivaldi, le concert sera mené par l’orchestre de chambre la Corde à mi avec : François Bommier au hautbois, Emmanuelle Germain en soprano et ainsi que Marie-France Calmels en mezzo. Église de Saint-Michel-de-Lanès Place de l’église, 11410 Saint-Michel-de-Lanès Saint-Michel-de-Lanès 11410 Aude Occitanie 06 63 07 41 51 https://www.facebook.com/search/top?q=les%20amis%20de%20l%27orgue%20de%20saint%20michel%20de%20lan%C3%A8s Au cœur d’un village lié au catharisme, découvrez l’église de Saint-Michel-de-Lanès.

Une église est mentionnée pour la première fois en 1175, sans doute à l’emplacement de l’actuelle. Elle fut reconstruite dans la seconde moitié du XVe siècle, à partir de l’église romane. C’est une construction gothique avec un clocher-mur édifié ultérieurement, composé de deux étages de baies. En 1844, la nef est surélevée et couverte d’une voûte en plâtre sur lattis de bois. Le XIXe siècle y ajoute de nombreuses chapelles. A la fin du XXe siècle, la reprise des peintures du chœur a permis la découverte d’un décor peint du XVIIIe siècle derrière l’autel. RD 625 .Parking devant la mairie, devant l’église, sous les platanes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

