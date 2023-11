CONCERT DE NOËL Eglise de Saint Michel Chef Chef Saint-Michel-Chef-Chef, 10 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

L’Ensemble Vocal de Pornic donne sous la direction de son chef Peter Vizard, et avec la chorale ALLEGRETTO de Nantes sous la direction d’Odile Carrette sont traditionnel concert de Noël.



Le programme est composé de pièces vocales classiques, populaires et contemporaines.

Il illustre la con.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Eglise de Saint Michel Chef Chef Rue du Chevecier

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Ensemble Vocal de Pornic, directed by Peter Vizard, and the ALLEGRETTO choir from Nantes, directed by Odile Carrette, give their traditional Christmas concert.

The program features classical, popular and contemporary vocal pieces.

It illustrates the con

El Ensemble Vocal de Pornic, dirigido por Peter Vizard, y el coro ALLEGRETTO de Nantes, dirigido por Odile Carrette, ofrecen su tradicional concierto de Navidad.

El programa incluye piezas vocales clásicas, populares y contemporáneas.

Ilustra la con

Das Ensemble Vocal de Pornic gibt unter der Leitung seines Dirigenten Peter Vizard und zusammen mit dem Chor ALLEGRETTO aus Nantes unter der Leitung von Odile Carrette sein traditionelles Weihnachtskonzert.

Das Programm besteht aus klassischen, populären und zeitgenössischen Vokalstücken.

Es veranschaulicht die Kon

Mise à jour le 2023-11-24 par eSPRIT Pays de la Loire