Une petite église aux caractéristiques architecturales diverses qui lui donnent beaucoup de charme… 16 et 17 septembre Eglise de Saint-Médard Gratuit. Entrée libre.

Découvrez le chevet roman du XIIe siècle et la nef gothique du XIVe siècle.

À 3 km à l’est du village perché de Clermont-Dessous, le hameau de Saint-Médard se situe au cœur de la campagne lot-et-garonnaise, là où les vergers dorent leurs fruits au soleil. En son centre, l’église de Saint-Médard est un bel édifice tout en pierre qui date des XII et XIVe siècles.

Avant d’y pénétrer, faites le tour à pied et découvrez l’une de ses particularités : le bâtiment présente un chevet roman avec des modillons sculptés et une nef gothique, qui a donc remplacé la nef romane à la fin du XVe siècle. Passez ensuite sous le clocher-porche quadrangulaire pour découvrir l’intérieur de l’église de Saint-Médard.

Petit village pittoresque dans les hauteurs du Pays de Serres, Saint-Médard possède parmi ses charmantes

bâtisses médiévales en calcaire blanc des coteaux une église à l’histoire pour le moins mouvementée. Sa

construction date du XIIe siècle, avec une reconstruction partielle à la fin du XVe siècle , puis une restauration

durant le XVIIe siècle. L’église primitive est un édifice roman au plan allongé. La nef est terminée par un chevet

constitué d’une travée droite et d’une abside voûtée en cul-de-four. Le chevet est doté à l’extérieur de

contreforts et décoré de modillons, des blocs de pierres placés sous les corniches pour les supporter. Le chœur roman date de la construction de l’édifice au début du XIIe siècle, quant à la nef, elle présente un style

architectural gothique plus tardif. L’église de Saint-Médard a souffert des ravages de la Guerre de Cent ans, la

nef a dû partiellement être reconstruite vers la fin du XVe siècle. Sur deux travées couvertes de voûtes d’ogives, la nef est bordée de collatéraux au voûtement similaire. Elle est précédée à l’ouest par un clocher-porche à l’architecture relativement massive. L’accès se fait par cette tour et par une seconde porte ouverte sur la façade sud. L’église est à nouveau mise en péril par les guerres de Religion. Elle est brûlée par les Huguenots au XVIe siècle. La voûte du chœur s’effondre en 1637, l’église cesse temporairement d’accueillir le culte. Quelques années plus tard, les paroissiens, le curé et l’évêque participent à la restauration de l’église. La travée droite de la nef est d’abord couverte d’un lambris avant d’être à nouveau voûtée, vraisemblablement vers la fin du XVIIe siècle. L’église conserve l’aspect qui était le sien au début du XVIIIe siècle. Seule la sacristie est venue se greffer à l’est, sur le chevet, dans le courant du XIXe siècle. Il y a quelques années, des travaux de réfection totale des toitures y compris du clocher ont été réalisés. Mais les péripéties de l’Histoire n’ont rien enlevé au charme de ce lieu qui, par les diverses caractéristiques architecturales accumulées au fil des siècles, présente aujourd’hui une singularité fascinante.

