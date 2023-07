Répétition ouverte – L’Été de Musiques en Montravel Église de Saint Méard de Gurçon – Le Bourg 24610 Saint Méard de Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon Catégories d’Évènement: Dordogne

Répétition ouverte – L'Été de Musiques en Montravel
Samedi 22 juillet, 11h30
Église de Saint Méard de Gurçon – Le Bourg 24610 Saint Méard de Gurçon
Entrée libre

L'Été de Musiques en Montravel ouvre pour la première fois les portes des coulisses de la préparation d'un concert.

Venez découvrir le travail des artistes et rencontrer les musiciens de cette nouvelle édition. Un temps d’échange et de musique privilégié, à la portée de tous.

Au programme : répétition d'airs d'opérette

Église de Saint Méard de Gurçon – Le Bourg 24610 Saint Méard de Gurçon
24610 Saint Méard de Gurçon
Saint-Méard-de-Gurçon
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine

2023-07-22T11:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:30:00+02:00

