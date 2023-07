Cet évènement est passé Pause musicale – L’Été de Musiques en Montravel Église de Saint Méard de Gurçon – Le Bourg 24610 Saint Méard de Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon Catégories d’Évènement: Dordogne

Pause musicale – L'Été de Musiques en Montravel
Jeudi 6 juillet, 13h00
Église de Saint Méard de Gurçon – Le Bourg 24610 Saint Méard de Gurçon

À l'intention des résidents et du personnel de l'EHPAD

L'Été de Musiques en Montravel a à cœur de rayonner sur son territoire d'implantation, le Périgord Pourpre, et de toucher toujours plus de public.

Comme l’année précédente, les artistes du festival s’investissent auprès des résidents de l’EHPAD de Lamothe Montravel les Jardins d’Iroise pour une pause musicale.

Mathys Lagier, chanteur lyrique, proposera des extraits d'opérette aux pensionnaires.

