Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle . Concert de l’Harmonie Bussang/Saint-Maurice avec la chorale de la basilique Saint-Maurice d’Epinal pour célébrer les 150 ans des grandes orgues. Entrée libre, plateau au profit de la restauration de l’orgue. +33 3 29 25 11 21 Eglise de Saint-Maurice-sur-Moselle 7 rue du 1er Morvan Saint-Maurice-sur-Moselle

