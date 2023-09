Découverte de l’ancienne église du XVIe siècle Église de Saint-Maudez-Sainte-Juvelte et son retable classé Henvic, 16 septembre 2023, Henvic.

Découverte de l’ancienne église du XVIe siècle 16 et 17 septembre Église de Saint-Maudez-Sainte-Juvelte et son retable classé Spectacle du dimanche à 16h, sur réservation par téléphone.

Les associations « l’Amer » et « l’Association pour la sauvegarde de l’ancienne église » se regroupent pour ces deux journées dans l’ancienne église de Henvic.

– samedi 16, visite libre de 14h à 18h et visite guidée à 16h.

– dimanche 17, visite libre de 14h à 15h, visite guidée à 15h30.

A 16h (salle Marie Jacq) sur réservation au 06 68 29 31 05, spectacle audio-visuel poèmes et chants en hommage à Mme Jeanne Nicolas-Saout, résistante et poétesse henvicoise.

Église de Saint-Maudez-Sainte-Juvelte et son retable classé Place Alexis Gourvennec, 29670, Henvic Henvic 29670 Finistère Bretagne http://www.henvic.fr/fr/information/77044/patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM29005027;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090003 [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 29 31 05 »}] Construite par l’architecte Serrurier de Morlaix, l’église paroissiale Saint-Maudez-Sainte-Juvelte du XIXe siècle conserve un certain nombre d’éléments décoratifs de la vieille église du XVIe siècle qui y ont été replacés

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00