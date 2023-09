Cet évènement est passé Participez à une visite guidée de l’église de Sorède Église de Saint-Martin de Lavall Sorède Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Cet édifice est l'ancienne église du village antique de La Vall de Montbram, devenu un hameau et désormais rattaché à la commune de Sorède. C'est également l'endroit où les premiers moines fondateurs du monastère de Sant Andreu de Sureda s'installèrent dans l'abbaye primitive au cours des années 800. Pendant toute la période du Moyen Âge, il s'agissait d'une cella monastique qui était rattachée à ce lieu, et l'église est demeurée sous sa dépendance jusqu'à la fin du XVIe siècle. Cet édifice roman, à nef unique pourvue de petites ouvertures, se distingue par sa grande sobriété et rusticité. Notons l'absence de fresques, un clocher trinitaire en support de campanile, un portail en pierre taillée ainsi que la présence d'éléments religieux porteurs d'histoire.

