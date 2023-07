Visite de l’église de Saint-Martin-aux-Bois (Oise) Église de Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois, 17 septembre 2023, Saint-Martin-aux-Bois.

L’église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois (Oise), construite au XIIIe siècle pour les chanoines de saint Augustin, vous accueillera pour une visite libre ou guidée qui vous permettra de découvrir son riche mobilier : vitraux en grisaille du XIIIe siècle, peintures murales et stalles de la fin du XVe siècle, chaire à prêcher du XVIe siècle…

Église de Saint-Martin-aux-Bois Rue de l’abbaye – 60420 Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois 60420 Oise Hauts-de-France 03 44 51 05 55 http://www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr L’église de Saint-Martin-aux-bois est exceptionnelle par sa hauteur (23 m sous voûte) et son architecture gothique. Son abside à sept pans rappelle celle de la Saint-Chapelle mais est vitrée de grisailles, sas stalles (1498-1501) montrent des scènes religieuses à coté de représentations de la vie quotidienne, de proverbes, d’animaux jouant de la musique. cette église abrite en outre une peinture murale de la fin du XVe siècle et une chaire polychrome du XVIe siècle. Route (Parking possible à une centaine de mètre)

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Kr. Lemé-Hébuterne