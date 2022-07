Exposition de photos sur les stalles Église de Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-aux-Bois

Exposition de photos sur les stalles Église de Saint-Martin-aux-Bois, 17 septembre 2022, Saint-Martin-aux-Bois. Exposition de photos sur les stalles 17 et 18 septembre Église de Saint-Martin-aux-Bois Les stalles (sièges des religieux des églises cathédrales, abbatiales, collégiales) sont richement sculptées au Moyen Âge : l’exposition fera découvrir la variété et la richesse de ce décor. Église de Saint-Martin-aux-Bois Rue de l’abbaye – 60420 Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois 60420 Oise Hauts-de-France Route (Parking possible à une centaine de mètre)

03 44 51 05 55 http://www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr L’église de Saint-Martin-aux-bois est exceptionnelle par sa hauteur (23 m sous voûte) et son architecture gothique. Son abside à sept pans rappelle celle de la Saint-Chapelle mais est vitrée de grisailles, sas stalles (1498-1501) montrent des scènes religieuses à coté de représentations de la vie quotidienne, de proverbes, d’animaux jouant de la musique. cette église abrite en outre une peinture murale de la fin du XVe siècle et une chaire polychrome du XVIe siècle. Au Moyen Âge, les stalles (sièges de bois réservés aux chanoines ou moines des églises cathédrales, collégiales ou abbatiales) sont souvent richement sculptées. Le décor peut être d’inspiration religieuse ou profane. L’exposition présente les nombreux sujets représentés par les artisans, sérieux ou amusants, tirés de l’Histoire sainte ou de la vie quotidienne,de la littérature ou sortis de l’imagination, parfois débridée, des sculpteurs.

Des explications accompagnent les photos provenant de différentes régions de France, et permettent de mieux comprendre l’art des stalles de la fin du Moyen Âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Martin-aux-Bois Autres Lieu Église de Saint-Martin-aux-Bois Adresse Rue de l'abbaye - 60420 Saint-Martin-aux-Bois Ville Saint-Martin-aux-Bois lieuville Église de Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois Departement Oise

Église de Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-aux-bois/

Exposition de photos sur les stalles Église de Saint-Martin-aux-Bois 2022-09-17 was last modified: by Exposition de photos sur les stalles Église de Saint-Martin-aux-Bois Église de Saint-Martin-aux-Bois 17 septembre 2022 Église de Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois

Saint-Martin-aux-Bois Oise