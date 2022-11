Concert ART OF VOICE Eglise de Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Libre participation: don monétaire ou croquettes et produits d’hygiène

Soirée Gosoel caritative handicap moteur mi Eglise de Saint Marceau Orleans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://m.facebook.com/lesgamellesdelamitie/ »}] 【 CONCERT GOSPEL CARITATIF 】 Du gospel pour remplir les gamelles de nos amis chiens et chats ! L’association les « Gamelles de l’Amitié » vous convie à cette soirée rythmée par le cœur et le chœur d’ Art of Voice ! Un moment fort & solidaire à partager Et à partager sur les réseaux…nous avons vraiment besoin de vous …faites tourner La particularité du concert : vous pouvez faire un don en croquettes , pâtées ou produits d’hygiène pour chiens et chats ! Samedi 17 décembre 20h30

Église de Saint Marceau

Entrée en don libre.

ℹ️ https://m.facebook.com/lesgamellesdelamitie/

