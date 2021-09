Orléans église Saint Marceau Loiret, Orléans EGLISE DE SAINT-MARCEAU église Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Découverte et audition du grand orgue Aubertin d’Orléans Saint-Marceau. Les visiteurs pourront se rendre sur la tribune, pour voir l’orgue et ses mécanismes. Organisé par l’association des amis des orgues de Saint-Marceau. **Limité à 20 personnes par groupe** **Dans le cadre du contexte sanitaire, la jauge d’accueil du public est susceptible d’être limitée** VISITE GUIDEE église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans Loiret

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

