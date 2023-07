Visite guidée de l’église de Saint-Mammès Église de Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Visite commentée le l'église de Saint-Mammès L'église du village, dédiée à Mammès, saint guérisseur de Cappadoce, a sans doute été élevée autour de l'an mil, et est de style pré-roman. Elle abrite une statue du saint datant du XIIIème siècle, une statue représentant une très belle Vierge à l'enfant (XIVème siècle), ainsi que plusieurs pierres tombales du XIIIème siècle.

